Blaise Matuidi croit toujours pouvoir revenir chez les Bleus

Une décision surprenante, cet été, le champion du monde 2018, Blaise Matuidi, a quitté la Juventus pour rejoindre la MLS, au club de l'Inter Miami. Un choix étonnant qui peut jouer également sur la sélection française. Matuidi est conscient que cela peut avoir une influence mais continue d'y croire.

"Oui je lui en ai parlé (à Didier Deschamps) mais ma décision était prise. Dans ma tête je n'ai pas sacrifié l'équipe de France. Ça a été un choix difficile car j'ai passé beaucoup d'années en équipe de France, j'y ai connu la déception et la joie. (...) Bien sur que de ne pas être appelé en équipe de France, ça fait bizarre, mais c'est un choix que j'ai fait en prenant en compte tous les paramètres, et j'en suis heureux. Si Didier Deschamps m'a dit que ce serait terminé pour l'équipe de France ? Non, il ne m'a pas dit ça. Il n'avait pas besoin de me le dire, je savais avant que ce serait plus compliqué. Mais je sais ce que je suis capable de faire, ce que je peux apporter. Je ne suis pas venu ici en vacances, il le sait très bien. Je reste un soldat et si on fait appel à moi je répondrai présent" a-t-il déclaré sur le 'Canal Football Club'