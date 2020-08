Blessure au genou confirmée pour Hakim Ziyech

Le nouveau joueur de Chelsea a fait ses débuts sous le maillot blues lors d'un match amical de pré-saison contre Brighton & Hove Albion, auteur d'une magnifique passe vers Hudson-Odoi, qui a permis l'ouverture du score de Werner à la 4e minute de jeu, il a cédé sa place à la 54e minute à cause d'une douleur au genou.

Au terme du match nul qui a opposé les deux équipes de Premier League (1-1), Frank Lampard a évoqué la blessure de Ziyech devant les médias du club.

"Ziyech a fait un grand match. Sa contribution a été merveilleuse et d'une excellente qualité. Il a une petite blessure au genou que nous devrons évaluer", a déclaré l'entraîneur anglais après le match.

"J'espère que ce n'est pas aussi mauvais que ça en a l'air. Mais ce fut tout de même un match merveilleux", a ajouté Lampard à propos de l'ailier droit de 27 ans.

Frank Lampard's thoughts on the performance of our new signings, plus an injury update on Hakim Ziyech...