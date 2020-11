Blessure confirmée pour Digne

Après un gros début de saison avec les Toffees, Lucas Digne va connaître un coup d'arrêt. Après une blessure à la cheville survenue à l'entraînement, le Français va subir une intervention chirurgicale.

Le latéral gauche sera absent environ deux mois au cours d'une période où Everton, actuel 6e de Premier League, affrontera Arsenal, Chelsea ou encore Manchester City.

"Everton est en mesure de confirmer que Lucas Digne souffre d'une lésion ligamentaire à une cheville. Il subira une intervention chirurgicale lundi avant de commencer une période de rééducation", pouvait-on lire sur le communiqué du club.

We can confirm Lucas Digne has suffered an ankle ligament injury.



Speedy recovery, Lucas! #EFC