Blessure de Mbappé, Kimpembe "très peiné"

La blessure àla cheville de Kylian Mbappé, survenue sur un tacle de Loïc Perrin à la demi-heure de la finale de la Coupe de France remportée 1-0 par le club de la capitale contre l'ASSE, peine beaucoup Presnel Kimpembe.

"On est tous très peinés et très gênés pour lui. On sait que Kylian est un jeune joueur qui aime jouer. Ça nous peine pour lui", a glissé le défenseur parisien dans un entretien accordé à 'RMC Sport'.

"Mais le football, ça reste un sport de contact. Les blessures, c'est quelque chose qui arrive. On a l'habitude de ça. Et on est préparés à ça. On lui souhaite de revenir très vite parmi nous dans le groupe parce qu’on aura aussi besoin de lui.", a également indiqué le défenseur central.