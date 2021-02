Bleues : la Norvège déclare forfait pour le Tournoi de France

"En raison du contexte sanitaire, la Norvège sera dans l'incapacité de participer au Tournoi de France, prévu du 17 au 23 février à Sedan et Metz", a détaillé la FFF dans un communiqué, quelques minutes avant que la sélectionneuse Corinne Diacre n'annonce sa liste pour le rassemblement des Bleues.

"La FFF met tout en œuvre pour trouver une nouvelle équipe et permettre la tenue de la deuxième édition de ce tournoi international féminin", a précisé la Fédération.

Les Bleues doivent également affronter l'Islande le 17 février à Sedan (21h10) et la Suisse le 20 à Metz (21h10). Elles devaient défier les Norvégiennes en fin de Tournoi, le 23 février à Metz.

"On a bon espoir de jouer trois matches puisque la Fédération fait tout son possible pour trouver, même en dernière minute, une troisième équipe pour remplacer la Norvège", a commenté Diacre mardi matin en conférence de presse. "Même si on ne doit jouer que deux matches dans le pire des cas, je pense qu'on jouera", a-t-elle insisté.