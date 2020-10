Aouar "savoure" sa place parmi le "gratin" du foot français

"En arrivant sur le terrain, bien entendu il y avait un petit peu d'appréhension parce qu'on sait que c'est un tout autre niveau", a relevé le joueur de 22 ans au lendemain de sa première sélection (et titularisation) en équipe de France, mercredi en amical contre l'Ukraine (7-1).

Mais depuis son arrivée à Clairefontaine, a-t-il embrayé, "les joueurs m'ont bien accueilli au Château, ils m'ont mis à l'aise, beaucoup m'ont parlé donc ça été plus facile".

"J'ai connu de grands matches de Ligue des champions mais ici ce sont les meilleurs joueurs donc ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fort", a-t-il ajouté, "pas surpris" par le niveau de ses coéquipiers de sélection.

En équipe de France, "c'est le gratin donc il y a beaucoup de concurrence. C'est ma première, je savoure, je vais essayer de rester le plus longtemps possible, c'est le plus dur", a-t-il reconnu, désireux de "se faire une place petit à petit".

Convoité par plusieurs grands clubs européens cet été, Aouar a affirmé ne pas être "déçu" du tout au moment de repartir pour une nouvelle saison avec son club formateur, malgré l'absence de compétitions européennes cette année.

"Je suis chez moi dans mon club de coeur avec mes amis et ma famille, j'ai tous mes repères et ça me donne encore plus de motivation pour faire une belle saison et ramener l'équipe dans les meilleures places françaises", a-t-il répondu à une question sur le mercato, clos depuis lundi à minuit.

Sur le même thème, le dribbleur de l'OL a esquivé une question portant sur l'intérêt supposé du Paris SG à son égard. "Ce n'est pas forcément une chose dont j'ai envie de parler, on a fermé cette page du mercato et je suis concentré sur l'Olympique lyonnais", a-t-il dit.