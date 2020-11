Bleus d'Europe: dure soirée pour les défenseurs français

- Bleu ciel -

Il est de retour : après un long tunnel de blessures la saison passée, Ousmane Dembélé a saisi sa chance mercredi soir avec Barcelone (2-1 contre le Dynamo Kiev). L'explosif mais fragile ailier a démarré sur le banc, mais a ensuite profité de la demi-heure de jeu offerte par Ronald Koeman (à la place d'Antoine Griezmann) pour montrer l'étendue de ses qualités, entre dribbles dans la surface de Kiev et deux frappes dangereuses.

Malgré la défaite de Manchester United à Istanbul contre Basaksehir (2-1), Anthony Martial a confirmé qu'il tenait une bonne partie de l'attaque mancunienne sur ses épaules. L'ancien Monégasque s'est élevé au-dessus de tout le monde pour marquer de la tête l'unique but des Red Devils, son deuxième en C1 cette saison, important à la veille de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'année 2020.

- Bleu de travail -

Clément Lenglet était au repos sur le banc avec le Barça et a vu Frenkie De Jong redescendre en position de défenseur central, comme il a pu le faire avec les Oranje sous Ronald Koeman, justement. Lenglet n'a donc eu qu'un petit quart d'heure de jeu en fin de match, mais n'a rien fait de notable… à part quelques défis gagnés précieux en fin de rencontre pour apporter de la sérénité à un Barça sous pression, alors que le Dynamo enchaînait les corners et le débordements pour tenter d'arracher l'égalisation.

Lors de la victoire de la Juventus Turin en Hongrie contre Ferencvaros (4-1), Adrien Rabiot a fait preuve de simplicité dans le jeu, plutôt utile, même s'il se cantonne sans doute trop au milieu et ne s'est que trop rarement projeté vers l'avant. Parfois en difficulté en première mi-temps, comme toute la Juve, quand il était associé avec Arthur. Seconde période plus tranquille, aux côté de Rodrigo Bentancur.

Du côté d'Istanbul, Paul Pogba n'a disposé que d'une demi-heure de jeu avec Manchester, insuffisant pour inverser la tendance.

- Bleu nuit -

Toujours aussi loin de son niveau aperçu chez les Bleus et auparavant chez l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann a été complètement éclipsé par la nouvelle performance XXL du jeune prodige de 18 ans Ansu Fati, omniprésent avec le Barça. "Grizi" a eu un ballon en tout début de partie (7e), mais a réussi à manquer une reprise seul face aux cages, alors que le gardien de Kiev était battu. Sa deuxième occasion, un enchaînement contrôle-frappe (38e), n'a pas été mieux cadrée. Il a cédé sa place à son compatriote Ousmane Dembélé à l'heure de jeu.

Soirée cauchemardesque pour Jules Koundé avec Séville, impliqué dans les deux premiers et seuls buts marqués par Krasnodar. Dès la 16e, il tacle Marcus Berg devant la surface. Résultat, l'international Espoirs français, pourtant très en vue en ce début de saison au point de relancer la rumeur d'une convocation en Bleu, écope d'un carton jaune et le coup franc est transformé par Souleymanov. Dans la foulée, il commet de nouveau une faute sur Marcus Berg, cette fois-ci dans la surface, synonyme de penalty. Il est remplacé dès la 34e.

Le néo-international Dayot Upamecano, concurrent de Koundé chez les Bleuets et à la porte des Bleus, a gagné avec Leipzig contre le PSG (2-1), mais il a passé une soirée difficile. Son début de match catastrophique aurait pu coûter la victoire à son équipe. Sur le but parisien, c'est lui qui remet le ballon dans les pieds de Kean, qui sert Di Maria dans la surface. Quelques minutes plus tard, il commet une main dans la surface, synonyme de penalty pour Paris.

Presnel Kimpembe a incarné le match bi-face du PSG à Leipzig. Plutôt bon en première période, il s'est laissé déborder par la suite, jusqu'à se faire exclure après un tacle par derrière sur Yussuf Poulsen (90e+5) qui empêche le Danois de filer seul au but, couronne de son inconsistance. Car c'est lui, entre temps, qui concède le penalty de la défaite, en commettant une main sur un long centre d'Angelino (56e).