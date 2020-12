Deschamps évoque le "seum" des Belges

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, s'est exprimé concernant l'année 2020 de sa formaiton mardi sur le site internet de la Fédération Française de Football (FFF)., évoquant notamment la Belgique et la demi-finale du Mondial 2018 remportée face aux Diables..

Pour rappel, les champions du monde en titre se sont qualifiés avec brio pour le "Final Four" de la Ligue des Nations dont la phase finale aura lieu du 6 au 10 octobre en Italie. Le tirage au sort a désigné la Belgique comme adversaire des Bleus en demi-finale. Comme on se retrouve...

"Ce sont de belles retrouvailles en perspective", a d'ailleurs reconnu DD sur le site de la FFF. "Ce sera à Turin (le 7 octobre 2021, ndlr) où ça me fait plaisir de retourner. On avait eu un match très compliqué contre eux en demi-finale de la Coupe du monde en Russie. Notre victoire (1-0) avait provoqué beaucoup de commentaires, notamment des joueurs belges. Encore aujourd'hui, je peux comprendre leur déception...".

DD est revenu sur les propos des Diables Rouges à l'issue de ce fameux duel. "On perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, et qui ne joue pas", avait tancé Thibaut Courtois. "Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", avait conglé de son côté Eden Hazard. Des propos amers que Deschamps a commentés.

"On va se retrouver, ce sera une demi-finale aussi même si évidemment elle n'aura pas la même importance", a estimé le sélectionneur tricolore. "On a d'autres rendez-vous très importants avant mais avoir dans notre agenda ce 'Final 4' au mois d’octobre, quand on est compétiteur, c'est plutôt agréable".

L'ancin coach de l'Om a aussi mentionné le bilan chiffré positif de son équipe : "C’est bien, il ne faut pas minimiser ce bilan (16 points sur 18, meilleur total avec le Pays de Galles en Ligue B) car nous figurions dans un groupe qui comportait également le vice-champion du monde (la Croatie), le champion d’Europe et de la Ligue des Nations en titre (le Portugal). Donc ces 16 points en six matches, il a fallu aller les chercher. Évidemment on retiendra la victoire au Portugal (1-0, le 14 novembre 2020), parce que c’est ce qui nous permet de basculer et de se qualifier pour le Final 4, mais aussi la performance accomplie de l’ensemble de l’équipe à Lisbonne. Depuis la Coupe du monde 2018, même s’il y a un noyau dur, je n’ai jamais aligné jamais la même équipe mais l’Équipe de France est restée très compétitive. Avec ses résultats, elle a confirmé qu’elle faisait partie des meilleures nations au monde. Cela ne veut pas dire que cela nous donne des assurances, il ne faut pas tomber dans l’euphorie. Avec mon staff, je reste vigilant."