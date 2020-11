"Il faudra très, très bien défendre", dit le sélectionneur finlandais

Dans l'effectif des Français, "c'est très difficile de trouver des faiblesses. Nous devons surtout nous concentrer sur nous, notre manière de jouer. Il faudra surtout très, très bien défendre, et tenter de se créer des occasions", a énuméré Kanerva, accompagné en conférence de presse du gardien de Brescia Jesse Joronen.

"Quand je regarde la liste (des Bleus), il y a pratiquement 30 joueurs de grande qualité, je ne pense pas que cela change beaucoup de choses entre l'équipe A et l'équipe B", a-t-il poursuivi.

Alors que la Finlande, qualifiée pour son premier Euro en 2021, peut encore remporter son groupe de Ligue des nations, Kanerva s'interroge sur le degré de "rotation" à apporter à son équipe contre la France, un mois après avoir été étrillé par la Pologne en alignant un onze complètement remodelé en amical (5-1).

"Toute sélection nationale fait face au même problème avec trois matches par semaine, on doit s'interroger sur la manière d'utiliser les joueurs. Bien sûr, la Ligue des nations est importante, on a la possibilité de remporter le groupe. Mais évidemment, on rencontre les champions du monde et on doit tout faire pour obtenir le meilleur résultat", a-t-il hésité. "C'est notre rôle de sélectionneur de faire tourner l'effectif."

Kanerva a également annoncé que tous les tests au Covid-19 effectués par son équipe se sont révélés négatifs. Quant aux pépins physiques, "il y a encore quelques interrogations sur notre groupe", a-t-il évacué, sans préciser les noms des joueurs concernés.