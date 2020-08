Upamecano, Aouar et Camavinga, convoqués pour la première fois

Le sélectionneur Didier Deschamps a surpris son monde jeudi en annonçant le groupe qui va affronter en Ligue des nations la Suède et la Croatie, pour le premier rassemblement des Bleus en dix mois.

Il a offert une première convocation à trois représentants de la nouvelle génération, Houssem Aouar, Dayot Upamecano et Eduardo Camavinga, qui, à seulement 17 ans, a remplacé à la dernière minute le milieu de Manchester United Paul Pogba, contrôlé positif au nouveau coronavirus.

C'est la surprise du chef! Le patron des champions du monde a couché sur sa liste le nom de Rabiot, plus vu en équipe de France depuis son refus d'être réserviste avant le Mondial-2018.

Le milieu de 25 ans prend la place de son ancien coéquipier et concurrent à la Juventus Turin, Blaise Matuidi, qui paie son exil vers le peu compétitif championnat nord-américain (MLS) à l'Inter Miami.

Rabiot "a retrouvé un très, très bon niveau avec son club. Il s'est passé ce qui s'est passé, on ne va pas revenir en arrière, ni moi ni lui", a commenté Didier Deschamps en conférence de presse.

- Matuidi "suffisamment lucide" -

Quant à Matuidi, "il est suffisamment lucide pour savoir que ça complique la situation par rapport à l'équipe de France, même si ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra plus", a prolongé l'entraîneur.

Le sélectionneur des champions du monde, sevré de matches depuis novembre 2019, était confronté à un casse-tête pour le premier rassemblement d'une année 2020 chamboulée par la pandémie de coronavirus.

Avec son calendrier de compétitions éparpillé, le football européen proposait un délicat puzzle entre une Ligue 1 tout juste redémarrée et les autres championnats toujours à l'arrêt. Et une Ligue des champions qui s'est étirée jusqu'à dimanche avec la victoire du Bayern contre le Paris SG de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé.

Le déplacement en Suède et la réception de la Croatie, les 5 et 8 septembre en Ligue des nations, se fera bien avec les deux Parisiens, mais sans les Bavarois Kingsley Coman, Corentin Tolisso et Benjamin Pavard. Le défenseur munichois Lucas Hernandez, peu utilisé en C1, sera en revanche présent.

Le milieu lyonnais Houssem Aouar, qui avait brillé lors d'une Ligue des Champions close par la défaite contre le Bayern le 19 août en demi-finale, profite du contexte inédit de ce rassemblement pour entrer en équipe de France.

Le dribbleur élégant de 22 ans retrouvera lundi le centre d'entraînement de Clairefontaine (Yvelines), déjà visité avec les Espoirs entre 2017 et 2019, année où il a échoué en demi-finale de l'Euro dans cette catégorie au côté de Jonathan Ikoné ou encore Dayot Upamecano.

- Pogba touché par le Covid -

Les deux derniers cités sont également convoqués. L'attaquant lillois connaît déjà les Bleus (4 sélections), mais pas le défenseur central de Leipzig, appelé pour la première fois à 21 ans.

"C'est un joueur qui est fort athlétiquement, qui va vite et qui est bon dans les duels", l'a décrit Deschamps.

Autre nouveau venu, Eduardo Camavinga profite du forfait à la dernière minute de Paul Pogba, positif au Covid-19. S'il entrait en jeu, le Rennais serait le premier joueur mineur à remporter une sélection depuis la Seconde Guerre mondiale, d'après le fournisseur de datas Opta.

"Il a un potentiel qui l'amènera à faire partie intégrante de cette équipe tôt ou tard", a commenté Deschamps à l'endroit du jeune milieu de Rennes.

Dans le huis clos de Sölna puis du Stade de France, les champions du monde Hugo Lloris (Tottenham) et Olivier Giroud (Chelsea) devraient connaître leurs premières minutes de jeu cette saison en compétition.

Déjà en jambe avec Monaco, Wissam Ben Yedder fait logiquement partie des attaquants retenus, en compagnie d'Antoine Griezmann (FC Barcelone) mais aussi d'Anthony Martial, l'attaquant de 24 ans de Manchester United, plus vu en sélection depuis mars 2018.

Autres joueurs de Ligue 1, le Marseillais Steve Mandanda et le Lillois Mike Maignan sont amenés à jouer les doublures, voire plus, derrière Lloris, l'habituel titulaire du poste.