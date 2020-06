Boca ou River Plate ? Rooney a tranché !

Wayne Rooney et Luciano Acosta étaient tous deux à DC United en MLS et, bien qu'aucun des deux ne soit plus dans l'équipe, ils sont devenus de grands amis.

Dans une déclaration recueillie par 'Goal', Acosta a parlé de certaines histoires qu'il a vécues avec l'Anglais. Le plus curieux, sa préférence pour Boca Juniors.

"Rooney m'a dit que s'il jouait en Argentine, il jouerait à Boca. Il en savait beaucoup sur le football argentin, en particulier sur Boca et River", a-t-il expliqué.

Acosta a également révélé que Rooney avait gouté le fameux maté, une boisson argentine, bien que l'Anglais ait admis qu'il préférait le café : "J'ai fait goûter du maté à Rooney et il m'a dit : 'Ah, c'est comme du thé. C'est bien, mais je suis plutôt du genre café."