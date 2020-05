Bogarde est entré dans l'histoire de la Bundesliga

Winston Bogarde n'est resté que trois saisons au Barça, mais est considéré comme l'un des pires défenseurs de l'histoire du club. Aujourd'hui, un membre de sa famille a fait ses grands débuts. Melayro a joué avec Hoffenheim.

Et ce sont des débuts doublement historique. Ils permettent de conserver ce nom de famille dans l'élite du football, et de faire de lui, à 18 ans et deux jours, le Néerlandais le plus jeune de l'histoire de la Bundesliga à faire ses débuts.

Melayro Bogarde était titulaire dans le onze de Hoffenheim face à Mayence et a fêté ce jour avec une victoire.

Cependant, en à peine 12 minutes de jeu, il avait déjà écopé de son premier carton jaune. Bogarde a notamment remporté l'Euro U17 avec les Pays-Bas.