Bonaventura plaît à la Lazio

Le 30 juin 2020 prochain, l'histoire entre Bonaventura et Milan va se terminer. Les deux parties ne sont plus en phase et tout laisse à croire que le joueur quittera le club cet été.

Le Napoli est déjà sur le coup, mais selon les informations du média italien 'Gazzetta.it', la Lazio s'ajoute à la lutte pour arracher le milieu italien.

Le club italien veut enrôler un joueur d'expérience qui pourrait beaucoup apporter la saison prochaine.

En cet exercice 2019-20, Bonaventura a disputé 19 rencontres, dont onze en tant que titulaire. L'Italien a inscrit trois buts sous les couleurs de Milan.