Bonne nouvelle pour le Real : Hazard a retouché le ballon

Eden commence à voir la lumière au bout du tunnel. Le rééducation du Belge va bon train et il aurait déjà commencé à toucher au ballon.

C'est ce qu'assure le journal 'AS', qui parle de la grande évolution que connaît le footballeur du Real Madrid, qui est déjà plongé dans les dernières semaines de sa convalescence, et qui se prépare à s'entraîner à nouveau dans la Ciudad Deportiva dès que possible.

Il semble que l'attaquant international belge ait commencé à courir ces derniers jours et qu'il ait déjà repris contact avec le ballon, une nouvelle qui soulage le Santiago Bernabeu.

Hazard a pu profiter du confinement pour passer plus de temps avec ses enfants, avec lesquels il est déjà retourné jouer au ballon dans le jardin de sa maison, donnant des signes d'une grande amélioration.

En conséquence, l'ancien attaquant de Chelsea devrait être à la disposition de Zidane lorsque la compétition reprendra en juin, comme prévu.