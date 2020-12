Bonnes fÃªtes de la part de l'Ã©quipe BeSoccer !

Noël 2020 est arrivé en cette année si particulière avec de grands moments comme la remise du trophée The Best à Robert Lewandowski ou la victoire écrasante du Bayern Munich face au FC Barcelone sur le score de 8-2. Arrive enfin la fin d'année et nous voulons la partger avec vous, chère famille, qui partage nos résultats, nos informations, chaque minute, chaque joueur. Parce que où il y a un ballon, il y a BeSoccer qui vous offre le meilleur.

À BeSoccer nous sommes une famille, une famille unis, avec une centaine de personnes qui travaillent 24h/24 et 7 jours/7 pour vous offrir et partager tout ce qui est en lien avec le ballon rond. Nous ne serions rien sans votre soutien et votre fidélité.

Nous sommes heureux de voir BeSoccer, leader des applications de résultats après six ans et de partager en commun des valeurs avec plusieurs clubs d'Espagne comme le CD Badajaz, l'UD Mellila, le Recreativo Huelva, l'UE Cornella et l'UD Merida.

Notre base de données, ProFootballDB est également une de nos fierté. Avec une des plus large base de données du monde du football.

Du premier jusqu'à notre dernier jour, nous tenterons de vous donner toute l'actualité de la Ligue des champions, de la Copa Libertadores, de la Ligue des Nations ainsi que des championnats comme la Lige, la Premier League, la Serie A, la Ligue 1, la Bundesliga ainsi que tous les autres championnats du monde et autres compétitions.

Nous attendons 2021 avec impatience. Tout ce que nous avons vécu durant cette année 2020, à travers votre smartphon et votre ordinateur était avec toute l'affection du monde.

2020 a été une année difficile pour tous mais nous espérons d'autres chocs entre Messi et Cristiano Ronaldo, enfin voir l'Euro et la Copa America et revivre les émotions dans les stades.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes, beaucoup de succès et que nous soyons toujours à vos côtés pour vous informer.

BeSoccer.