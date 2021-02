De bonnes nouvelles de Kevin De Bruyne, selon Pep Guardiola

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que Kevin De Bruyne se débrouillait "vraiment bien" dans sa guérison. City est privé de la star belge depuis sa blessure aux ischio-jambiers lors de la victoire 2-0 contre Aston Villa, le 20 janvier dernier. Une absence de taille, pourtant bien gérée par l'actuel leader.

Même sans lui, Manchester City est imparable, les 'citizens' ont remporté cinq matchs depuis et ont pris cinq points d'avance au sommet de la Premier League. Pep Guardiola dit que Kevin De Bruyne n'est pas encore prêt à retourner à l'entraînement avec l'équipe, mais l'ancien entraîneur du FC Barcelone semble optimiste quant à sa récupération.

Un retour courant février, mais quand exactement ?

"Il va bien, il s'entraîne déjà, pas avec l'équipe mais seul et il se sent bien. C'est bien, vraiment bien", a-t-il déclaré aux journalistes. La question que tout le monde se pose est : quand Kevin De Bruyne reviendra-t-il de sa blessure ? Selon Guardiola, il devait être absent pendant encore quatre à six semaines, semant le doute sur sa date de reprise.

"C'est un coup dur, n'est-ce pas ? C'est vrai, mais il faut avancer. Je ne dis rien que personne ne sache, c'est dommage pour lui et pour nous. Nous devons trouver une solution parce que chacun se débat dans la situation que nous vivons et nous devons nous adapter", avait déclaré Pep Guardiola lors de sa blessure.

Si dans le meilleur des cas le Belge était absent pendant exactement quatre semaines, il pourrait revenir pour le voyage à Arsenal le 21 février. Cela signifierait qu'il manquerait des matchs contre Tottenham et Everton, ainsi que le voyage de mercredi en FA Cup à Swansea. Si son absence se rapproche de six semaines, certains rendez-vous clés seront sûrement mis en doute. Après Arsenal, City entame la phase à élimination directe de la Ligue des champions contre le Borussia Monchengladbach, le 24 février.