Bonucci et Cristiano présentent leurs excuses après la défaite

La lourde défaite de la Juventus face à la Fiorentina, par un net 0-3, a été très mauvaise pour l'environnement de l'équipe bianconero. À tel point que certains joueurs ont dû demander pardon.

Si Cristiano l'a fait dans un post Instagram juste après le match contre la Fiorentina, cette fois-ci, c'est un autre cadre du groupe, Leonardo Bonucci, qui l'a également fait mardi."La pire Juventus de cette première partie de saison. Je demande pardon aux fans. Il n'y a rien à ajouter", a publié le défenseur bianconero sur les réseaux sociaux.

Cristiano, pour sa part, a déclaré qu'"avec une performance médiocre et un résultat loin d'être acceptable, nous terminons cette année 2020. Nous savons que nous devons donner plus pour mieux jouer et gagner plus régulièrement."