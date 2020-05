Bixente Lizarazu : "Ça va très mal se terminer"

Si l'Olympique de Marseille est en crise ces derniers jours, le torchon brûle aussi du côté des Girondins de Bordeaux, autre club emblématique du football français. En effet, la diffusion d’enregistrements d’une réunion en interne a mis en lumière le fait que Frédéric Longuépée, le président du club, menace de poursuivre le groupe des Ultramarines en justice. Voilà qui devrait contribuer encore un peu plus au divorce qui existe entre les deux parties, laissant présager le pire pour Bixente Lizarazu.

Formé au club, l'ancienne gloire de l'Equipe de France et du Bayern Munich estime que la situation est arrivée au point de non retour en Gironde. "Je le vis très mal. Je déteste ce que je vois aujourd’hui. C’est Dallas (...) C’est très inquiétant, ça va très mal se terminer parce que c’est impossible à ce stade que les gens se rabibochent. Là, ça a été à un niveau où ça va très mal se terminer. Et en plus, on ne sait pas tout, on ne connaît pas la vraie situation financière du club, les vraies intentions de King Street s’ils sont prêts à réinvestir ou pas", a ainsi confié le Champion du Monde 1998 à 'Top Girondins', avant d'en dire plus sur ses inquiétudes.

"Aujourd’hui, je ne me reconnais en rien dans ce que je vois. Je ne reconnais plus ce club. (...) Des étrangers ont racheté le club, et je ne comprends absolument pas ce qu’ils sont en train de faire. En tout cas, ce n’est pas la bonne méthode parce que ça ne marche pas du tout. Et surtout, ils se mettent à dos tout le monde, les supporters, la mairie, les sponsors, tout le monde. Je ne vois pas comment ils peuvent s’en sortir", a-t-il ajouté. L'été promet d'être mouvementé au sein de Marine et Blanc...