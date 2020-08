Frédéric Longuépée répond aux Ultramarines

Ce n'est un secret pour personne : à Bordeaux, l'atmosphère est tendue entre Frédéric Longuépée et les supporters. En effet, le président des Marine et Blanc est dans le viseur des ultras du club, qui n'apprécient pas sa gestion ces derniers mois et réclament sa démission. Alors que Paulo Sousa a été remplacé par Jean-Louis Gasset au poste d'entraîneur ce lundi, cela n'a vraisemblablement pas été suffisant pour apaiser les Ultramarines, obligeant Frédéric Longuépée à réagir ce mardi soir.

"Il faut que les combats ne soient pas stériles"

"Tant que ça reste bon enfant, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas que l'intrusion dans des locaux loués par le club devienne une habitude. J'ai cru comprendre qu'ils étaient venus pique-niquer sur la pelouse du site du Haillan, donc on va parler d'une occupation d'été. À un moment, il faut que les combats ne soient pas stériles et qu'ils soient constructifs", a expliqué le dirigeant, sur les ondes de la radio France Bleu Gironde, avant de livrer un discours optimiste.

"Je le rappelle, nous venons de retenir un entraîneur qui a apporté le dernier titre à ce club, un directeur sportif qui a été formé ici. La structure sportive du centre de formation est composée d'anciens joueurs qui perpétuent le patrimoine, la culture, l'histoire de ce club, parfaitement en ligne avec notre volonté de ré-ancrer le club dans sa région, donc tout cela se fera dans l'esprit girondin", a ainsi ajouté Frédéric Longuépée. Alors que les supporters réclament sa démission, pas sûr que cette sortie suffise...