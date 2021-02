Gasset : "On est dans le dur"

Au terme d'un match d'une terrible pauvreté technique, l'Olympique de Marseille, évoluant pourtant à neuf contre onze pendant plus de trente minutes, a partagé les points face aux Girondins de Bordeaux (0-0) , dimanche soir. Un match nul qui s'est terminé sur un score nul et vierge témoignant des difficultés actuelles des deux formations.

À la décharge des Marseillais, ramener un point de ce déplacement, qui plus est dans de telles conditions, est le signe que ce groupe ne lâche pas. Suite aux cartons rouges reçus par Leonardo Balerdi et Dario Benedetto, Marseille a fait mieux que résister face aux Girondins, et est parvenu, par séquences, à proposer des choses.

Côté Bordelais, toutefois, difficile de trouver des points positifs dans un tel marasme... En conférence de presse d'après-match, Jean-Louis Gasset l'a avoué : Bordeaux est dans le dur actuellement. "On a fait une première mi-temps pendant laquelle on était bien dans l'état d'esprit et dans le match. Mais, lors des vingt à vingt-cinq dernières minutes, alors qu'on avait la (double) supériorité numérique, on n'a pas su jouer rapidement, on n'a pas su passer par les côtés. On a manqué deux trois situations, dont un poteau (Hwang). On avait l'impression qu'on ne pourrait pas marquer de but", a d'abord expliqué l'entraineur, qui regrette le rythme de croisière avec lequel avance son équipe.

"Quand vous jouez contre un bloc de huit joueurs plus le gardien, il faut être rapide dans la transmission et passer par les côtés. Ce n'est pas le fort de notre équipe, car il n'y a pas eu beaucoup de centres, sauf celui d'Oudin pour Hwang. Le reste du temps, on n'a pas su dédoubler. On est dans le dur mais on a pris un point. On avance doucement" , a ensuite analysé l'ancien adjoint de Laurent Blanc. Avec 33 points au compteur, les Marine et Blanc pointent à la 11ème place du classement en Ligue 1.