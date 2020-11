Jouer le maintien, pas au goût de Ben Arfa

Bordeaux, zone de turbulences. Il y a tout ce qu’on ne voit pas, avec ce conflit larvé entre direction et supporters ou encore ce plan social annoncé, mais il y a aussi la réalité du terrain. Et encore une fois, ce n’est pas reluisant pour les Girondins avec 3 défaites sur les 4 derniers matchs…

12es de Ligue 1 avant cette trêve internationale, les hommes de Jean-Louis Gasset joueront Rennes lorsque celle-ci prendra fin. Pas vraiment un cadeau, d’autant plus qu’une nouvelle défaite rapprocherait inexorablement le club au scapulaire de la zone rouge.

En conférence de presse, une question a donc logiquement été posée à Hatem Ben Arfa, présent pour l’occasion : Bordeaux pourrait-il jouer le maintien cette saison ? Cela ne vous étonnera pas : l’ancien joueur de l’OM et de l’OL n’a pas apprécié. Au contraire.

"C'est quoi cette question ?"

"C'est quoi cette question ? Le président et l'entraîneur ont parlé du maintien après la frustration d'un match mais pas comme un objectif. Bordeaux européen ? Je ne vais pas commencer à sortir des phrases, ça ne va pas être productif. Je suis très serein sur nos objectifs. Avant la 30e journée, on saura où on est", a conclu HBA.

À priori, le Top 10 a davantage été vendu à Ben Arfa au moment de signer, et HBA ne s’attendait sans doute pas à un début de saison aussi compliqué. À lui de remettre de l’ordre face à son ancien club, Rennes, avant d’en affronter un autre une semaine plus tard, et autrement plus coriace : le PSG.