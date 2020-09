Les Girondins et l’OL se neutralisent

Un classique de la Ligue 1 se jouait ce vendredi en ouverture du 3e acte du championnat. Bordeaux croisait le fer avec Lyon. Séduisante sur le papier, l’affiche ne l’a pas vraiment été sur le terrain. Les deux formations se sont quitté dos à dos après un spectacle relativement décevant.

Les deux gardiens n’ont pas eu beaucoup de travail dans cette rencontre. En tout et pour tout, il n’y a eu que quatre tirs cadrés. Les défenses ayant pris le pas sur les attaques. Et au niveau des occasions nettes, on pourra à peine relever un tir sur le poteau de la part des Gones. Il fut l’œuvre de Houssem Aouar à la 82e minute.

Nul sur toute la ligne

Lancé sur le banc au coup d’envoi, l’international français a dynamisé le jeu de son équipe, lequel était jusque-là très peu séduisant et indigne d’une équipe demi-finaliste de la C1. Les Rhodaniens sont apparus méconnaissables, à l’instar de Memphis Depay, qui a clairement la tête ailleurs, et de Moussa Dembélé. Remplacé avant la fin, ce dernier est entré directement dans le vestiaire, sans passer par le banc.

Lyon n’a pas su emballer le match, mais l’équipe girondine ne s’est pas montrée plus incisive durant cette partie. Les Marine et Blanc ont misé sur la prudence pour assurer au moins le nul, et cela a manifestément payé. Le côté entreprenant est surtout venu de leurs supporters. Les Ultramarines ont encore protesté contre leur direction.

A défaut d’avoir pu l’emporter, les deux formations peuvent se féliciter d’avoir étiré leur série d’invincibilité. Ils occupent respectivement les 2e et 3e places au classement général avant le reste des matches de la journée. L’opération arithmétiquement réalisée n’était donc finalement pas si mauvaise.