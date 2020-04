Paulo Sousa espÃ¨re un jour entraÃ®ner la Juventus

Le nom de Paulo Sousa sera à jamais associé à celui de la Juventus. Avec l'équipe des Bianconeri, il n'a joué que deux saisons, mais elles ont été extrêmement intenses et surtout accompagnées de triomphes importants comme la conquête d'un Scudetto, d'une Coupe d'Italie, d'une Super Coupe d'Italie et surtout d'une Ligue des Champions.

L'ancien milieu de terrain portugais entraîne aujourd'hui Bordeaux, mais il n'a jamais oublié la Vieille Dame et, dans une interview accordée à 'Tuttosport', il a affirmé qu'il espérait être un jour digne d'entraîner le club, lui qui a notamment connu la Fiorentina en Serie A.

"J'ai toujours rêvé d'une équipe qui me permettrait d'entraîner des champions et d'essayer de gagner. Et la Juventus l'est sans aucun doute, a-t-il confié. Mais je ne voudrais jamais, au grand jamais, aller à la Juventus à cause de mon amitié avec Andrea [Agnelli]. Je sais que dans certains cas, cela fonctionne comme ça, pas pour moi. J'aimerais un jour mériter ce banc parce qu'ils pensent que je peux donner quelque chose."

"Je pense que Ronaldo a pris la meilleure décision de sa carrière"

Le Portugais a également évoqué l'arrivée de Cristiano Ronaldo à l'été 2018 : "Je pense que Ronaldo a pris la meilleure décision de sa carrière, à ce moment de sa vie, avec un club qui est de retour et qu'il peut aider à gagner. Un mariage parfait, je dirais. Et puis il est portugais (rires) et j'ai toujours dit à Agnelli : tu as gagné les derniers championnats avec moi, si tu le veux toujours tu dois prendre un autre portugais (rires). Espérons que cela suffira."

Enfin, il a commenté le choix de Maurizio Sarri, nommé à la tête de l'équipe l'été dernier, "un choix courageux de la part de la Juventus, mais un excellent choix. C'est un excellent entraîneur qui, à mon avis, a déjà laissé sa marque sur le football : pour le jeu qu'il joue et pour sa façon d'être. Personnellement, c'est toujours agréable de l'affronter, parce que c'est un entraîneur qui vous stimule avec une pensée footballistique supérieure. Je pense qu'il est aussi un gagnant, comme il l'a montré à Chelsea."