Paulo Sousa est déçu

Bien que privés de plusieurs éléments importants, tels que Pablo, Basic, Briand ou encore De Préville, les Girondins de Bordeaux ont causé de nombreux problèmes à l'AS Saint-Etienne, ce dimanche, au stade Geoffroy-Guichard (1-1). Néanmoins, les Marine et Blanc, qui menaient au score, ont été rejoints par les Stéphanois, avant de se montrer incapables de doubler la mise en supériorité numérique en fin de rencontre. Bref, pas de quoi faire plaisir à l'entraîneur Paulo Sousa.

​"Aujourd'hui les joueurs ont de vieilles habitudes"

Considéré comme un technicien aussi perfectionniste qu'exigeant, le Portugais avait du mal à masquer sa déception, en conférence de presse d'après-match. "Quand il te manque des joueurs qui ont des qualités en plus, on attend de l'intensité individuelle surtout, et du courage. Parce que pour jouer et contrôler et être acteur, il faut du courage. Aujourd'hui, on a fait un bon début de match, avec une bonne intensité défensive", a d'abord analysé Paulo Sousa.

"Après on a perdu des ballons simples, permettant à notre adversaire de revenir dans le match. Nous sommes passifs, je ne comprends pas que des joueurs qui jouent moins ne saisissent la possibilité de se montrer. C'est le niveau de notre effectif. Je suis surtout déçu, car je m'attendais à plus de tous les joueurs, surtout du courage avec une bonne intensité mentale. Tu peux perdre en donnant tout, mais aujourd'hui les joueurs ont de vieilles habitudes. J'attends plus", a ensuite prévenu l'entraîneur. Opposés à une équipe de l'AS Saint-Etienne déterminée, les Girondins auraient même pu s'incliner dans le Forez ce dimanche, sans un très bon Benoît Costil.