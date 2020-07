Paulo Sousa sur le dÃ©part

D'après une indiscrétion de 'RMC', Paulo Sousa est sur le point de faire ses valises. L'entraîneur aurait même fait part de sa décision aux joueurs, arguant qu'il ne se sent plus en phase avec le projet.

Le média français cité précise que la relation entre le président Frédéric Longuépée et l'entraîneur était très tendue et que les deux hommes ne communiquaient plus.

Toujours selon la radio, Sousa se dit "usé" par son poste aux Girondins. La tension qui sévit atuellement au sein du club au scapulaire n'y est certainement pas étrangère...

Pour rappel, le coach de 49 ans était arrivé en mars 2019 à Bordeaux.