Paulo Sousa sur le départ, Jean-Louis Gasset arrive

Sérieusement pressenti pour quitter Bordeaux cet été, le coach portugais Paulo Sousa va bel et bien s'envoler loin des Girondins. Le technicien lusitanien, d'abord revenu à de meilleurs sentiments envers sa direction, va finalement quitter les Marine et Blanc avant le terme de son contrat, qui s'étend jusqu'en 2022.

En froid avec ses responsables, Paulo Sousa devrait laisser sa place au bout d’une année passée au Matmut Atlantique et être remplacé par Jean-Louis Gasset selon les informations publiées par 'L'Equipe', dimanche soir. Ce dernier était même déjà sur le pont pour prendre la relève ces dernières semaines et serait sur le point d'être officiellement intronisé, un an après son départ de l'AS Saint-Etienne. Alain Roche, pourrait quant à lui arriver au poste de directeur sportif.



Paulo Sousa aura donc terminé son aventure à Bordeaux par un succès 4-0 face au Stade de Reims, en match amical. Malgré une phase aller très encourageante, les Girondins de Bordeaux avaient terminé 14e du dernier exercice de la Ligue 1. Ils entameront leur saison par la réception de Nantes, le 23 août prochain.