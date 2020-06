Borja Iglesias pense que le Betis peut embêter le FC Séville

Après l'avoir joué à la console, le derby Séville-Betis aura bien lieu. Et il sera d'autant plus spécial qu'il est attendu depuis plus de deux mois.

Borja Iglesias a parlé de ce match, l'un des plus importants de la journée. "Le classement est une réalité, mais sur le terrain nous avons des arguments et nous pouvons embêter n'importe quelle équipe", a affirmé l'attaquant sur 'Radio Marca'.

Iglesias a regretté qu'il ne puisse pas y avoir de public. "J'aime le football avec les supporters, qu'ils me sifflent, j'ai toujours rêvé de jouer ce genre de matches".

L'attaquant est comme un fou de reprendre la Liga, comme tous ses coéquipiers. "Nous avons hâte. C'est un pas important de pouvoir rejouer, je suis très content", a conclu Borja Iglesias.