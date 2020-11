Haaland fête son Golden Boy avec un quadruplé

Erling Haaland gardera un excellent souvenir de ce 21 novembre 2020. En effet, ce matin, il a été désigné lauréat du Golden Boy 2020, l'équivalent du Ballon d'or de France Football pour les joueurs âgés de moins de 21 ans.

Et ce samedi soir, il a fait honneur à sa récompense en inscrivant un quadruplé contre le Herta Berlin (47e, 49e, 62e, 79e), le premier de sa carrière en Bundesliga.

Au final, le Borussia Dortmund l'a emporté 5-2 sur la pelouse du club berlinois, Raphaël Guerreiro inscrivant le quatrième but de son équipe (70e).

Et avec les matches nuls du Bayern (1-1 sur son terrain contre le Werder) et du RB Leipzig à Francfort (1-1), le Borussia Dortmund en profite pour remonter à la deuxième place du classement et ne pointe plus qu'à une longueur du leader bavarois (19 points à 18).