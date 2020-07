Bouanga et 'l'injustice' du rouge de Perrin

Victime d’un tacle très dur de la part du capitaine forézien Loïc Perrin au niveau de la cheville droite, Mbappé est resté au sol, avant de devoir quitter le terrain.

Si Mbappé a été remplacé par Pablo Sarabia dès la 33e minute de jeu Perrin, lui, a été exclu après recours au VAR. Une injustice pour Denis Bouanga.

"On avait à cœur de bien commencer cette finale avec l’objectif de mettre de l’intensité. C’est ce qu’on a fait. Malheureusement, il y a eu cette injustice. Nous les Verts, on ne comprend pas pourquoi c’est d’un côté et pas de l’autre. Mais c’est comme ça. On essaie de rester dedans et d’imposer notre intensité", a regretté Bouanga.