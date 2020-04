Boudebouz veut rester à Saint-Etienne

Ryad Boudebouz arrive au terme de sa première saison avec l’ASSE. Même s’il a connu des hauts et des bas, l’Algérien a apprécié ce séjour dans le Forez et il a bien l’intention de le prolonger. Sur les réseaux sociaux, il vient d’indiquer que son désir est de faire au moins une saison de plus avec les Stéphanois.

"Je n’ai aucunement pensé à partir, a-t-il écrit sur son compte Instagram. Je n’ai qu’un objectif, c’est finir la saison et préparé la suivante du mieux que possible. J’ai vécu des moments intenses ici et je remercie encore une fois les supporters pour tout l’amour que vous me portez et tout le soutien auprès de l’équipe."

En février dernier, l’ex-Sochalien s’est rendu auteur du but de la victoire en demi-finale de la Coupe contre Rennes. Un but marqué dans les arrêts du jeu et qui a plongé le Chaudron dans une véritable folie. Une communion avec le public qu’il serait très content de revivre. "Je n’ai qu’une hâte c’est de retrouver le Chaudron, mouiller le maillot et vous rendre fiers. Je suis 100% vert", a-t-il ajouté.