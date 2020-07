"Ajroudi n'a jamais dit qu'il allait prendre Zidane pour entraîner l'OM"

Mohamed Ayachi Ajroudi a l'ambition de racheter l'Olympique de Marseille. L'affaire est loin d'être conclue, d'autant plus que Frank McCourt a clamé haut et fort qu'il n'est pas vendeur. Néanmoins, l'homme d'affaires franco-tunisien dont le projet est porté par Mourad Boudjellal prend de plus en plus la parole dans les médias afin d'exposer son projet et de charmer le public phocéen, et ce jeudi, Mohamed Ayachi Ajroudi a tapé dans le mille.

Dans une interview accordée à 'Le Figaro', Mohamed Ayachi Ajroudi désireux de racheter l'Olympique de Marseille, a affiché ses ambitions : "Le football, j’adore ça. J’aime le côté noble du sport. J’aime la discipline allemande, notamment celle du Bayern Munich. J’apprécie la grinta du Barça. Et un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. Celui en place est très bon (Villas-Boas), mais qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays? Zinedine Zidane? (Il sourit.) C’est l’avenir qui nous le dira."

Forcément, la venue de Zinedine Zidane à l'OM fait rêver les supporters, et a fait beaucoup réagir. Pressenti pour être le président de l'OM en cas de rachat, Mourad Boudjellal a voulu calmer le jeu au micro des 'Grandes Gueules' sur 'RMC' : "Il n’a jamais dit qu’il allait prendre Zinedine Zidane pour entraîner l’OM. Il a quand même le droit d’avoir des rêves. A l’époque, à Toulon, si j’avais dit que je voulais faire venir Umaga, tout le monde aurait rigolé. Heureusement que je ne l’ai pas dit, mais je l’ai fait."

L'ancien président du RC Toulon a donné des nouvelles de l'avancement du projet et reste confiant malgré les démentis du clan McCourt concernant la vente : "On avance tranquillement. Oui, il compte bien racheter l'OM, même si McCourt n'est pas vendeur pour le moment. Est-ce que c'est bizarre de vouloir racheter un club qui n'est pas à vendre ? C’est aussi de la politique. On ne lui mettra pas un pistolet sur la tête pour qu’il vende mais je pense que tout est discutable."

"Être le prochain président de l'OM ? On verra. Un projet méditérranéen ? Absolument, c'est pour ça que je suis dans ce projet. Il veut que Marseille soit la capitale de la Méditerranée. Ça l’est déjà un peu mais on veut le faire en encore plus grand. Avec l'ambition de faire de l'OM une place forte en Europe. J’ai un esprit compétiteur. Si c’est pour participer, ça ne m’intéresse pas", a conclu Mourad Boudjellal.