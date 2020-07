Boudjellal part au clash avec Eyraud !

Les deux parties ne trouvent pas d'accord pour la vente de l'OM. La direction marseillaise ne souhaite pas vendre alors que Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi comptaient racheter le club. Les dirigeants phocéens ont entamé une démarche juridique dans laquelle le club réclamerait 500 000 euros de dommages et intérêts aux deux hommes d'affaires.

Boudjellal, ancien patron du RC Toulon, condamne ces allégations : "C'est bien joué de la part de M. Eyraud parce qu'il n'est pas contere la vente. Il est même favorable à ce que l'OM soit vendu si on le garde. Ce qui lui pose un problème, c'est qu'on a dit très vite qu'il n'était pas prévu de le conserver. Pourquoi on dit ça? Parce que l'OM est un club qui, depuis que M.Eyraud est là, perd environ 100 millions d'euros par an et ça ne fait qu'augmenter."

Pour Boudjellal il est clair, Eyraud n'a pas les capacités à diriger un club comme Marseille : "L'OM est dans une situation très compliquée à cause de lui. Les actifs et fonds propres sont en chute de 90 millions, c'est-à-dire qu'il doit les reconstituer. M.McCourt va mettre 20 millions, il en manque 70".

Mourad Boudjellal explique également comment Eyraud, président de l'Olympique de Marseille, va procéder pour réguler la situation économique du club, en préparant une "vente massive" de joueurs : "Eyraud est simplement en train de préparer une vente massive de joueurs sur laquelle il aura plus ou moins envie de nous faire porter le chapeau. C'est inéluctable. Aujourd'hui, ce club vit uniquement sur ses recettes futures, il vit à crédit."

Jacques-Henri Eyraud, peu apprécié des supporters, serait l'incarnation de l'échec économique de l'OM : "Aujourd'hui, le véritable problème de ce club n'est pas la vente mais le départ de M.Eyraud. D'après mes échos, il a quand même un salaire de footballeur qui ne marque pas de but."

Il ne reste plus qu'à attendre la réponse de Jacques-Henri Eyraud...