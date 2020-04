Mourad Boudjellal ne veut pas racheter l'OM. Après avoir cédé les rênes du RC Toulon à Bernard Lemaître, Boudjellal cherche à se reconvertir dans le foot. Mais pas à Marseille.

"C’est un peu cher. Il y a le prix et aussi ce qu’il faut mettre pour combler le déficit", a-t-il affirmé jeudi dans au micro de RMC.

Boudjellal travaille néanmpoins pour reprendre le Sporting Toulon, dernier de National. "Grâce à WhatsApp et à Zoom, on arrive à discuter. Ça avance, je ne dis pas qu’on est d’accord mais on est moins 'pas d’accord' qu’il y a quelque temps", a-t-il ajouté.

Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud avait indiqué samedi que l'OM n'est pas à vendre, alors que les rumeurs d’un départ de Frank McCourt ont circulé ces derniers jours.