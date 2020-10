Boufal revient sur son transfert à Angers

Il y a 4 ans, Sofiane Boufal quittait la Ligue 1 pour la Premier League, l'attaquant s'engageait alors avec Southampton contre la somme de 16 millions d'euros. Après plusieurs saisons pas vraiment convaincantes, suite à 3 saisons en Angleterre et un prêt en Espagne, Boufal revient en France, dans son club formateur, le SCO d'Angers.

Libre de tout contrat avec Southampton, l'ancien joueur du LOSC s'est engagé pour 4 ans avec le SCO, il explique les raisons qui l'ont poussé à signer pour Angers.

"Un retour aux sources, c’est toujours bon. J’ai de très bons souvenirs ici, de revenir là où ça a commencé. J’ai toujours eu une relation très proche avec le président. On parlait d’autres choses et on en est venu à parler de mon retour. On a parlé sérieusement. Le feeling est bien passé. J’ai senti une vraie volonté du club et du président de me faire revenir chez moi et à la fin j’ai fait ce choix. Le président a été déterminant pour ce retour. Ce qui m’a fait énormément plaisir, c’est l’amour du président, du coach, du staff et des gens du club. Cet amour là, ce souhait de me voir revêtir ce maillot du SCO d'Angers a fait la différence", a-t-il déclaré.