Lens ouvre le score et célèbre avec ses supporters

Sans ses titulaires habituels, le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de mal à se montrer dangereux mais avait pourtant dominé la première période contre le RC Lens.

Mais les Lensois sont bien rentrés dans leur seconde période et ont réussi à surprendre le PSG de Thomas Tuchel quelques minutes avant l'heure de jeu, sur une erreur de Marcin Bulka.

Le gardien titulaire, en l'absence de Keylor Navas et Sergio Rico, Bulka cherche Marco Verratti mais Ganago intervient et récupère le ballon devant le milieu de terrain italien.

Désormais seul devant le but, Ganago n'avait plus qu'à envoyer le ballon dans les cages vides de Bulka. Un but qui fait du bien aux Lensois, qui en ont profité pour aller célébrer avec les supporters... sans masques.