Bouna Sarr se bat pour jouer l'Euro

Bouna Sarr a quitté l'Olympique de Marseille pour rejoindre le Bayern Munich cet été, un rêve devenu réalité pour le défenseur latéral. Mais Sarr vise désormais un nouveau rêve, celui de l'équipe de France.

Le rêve Bleu, Bouna Sarr l'a déjà frôlé en fin d'année 2020, alors que Didier Deschamps avait besoin d'un renfort. Mais blessé, l'ancien de l'OM n'avait pas pu répondre à l'appel du sélectionneur. Ruben Aguilar avait finalement rejoint Clairefontaine. Mais Bouna Sarr n'a pas l'intention de lâcher.

"L’Euro, ce serait le maximum. C'est à moi de me mettre en évidence aux yeux de notre entraîneur national Didier Deschamps pour qu'il ne puisse pas me laisser de côté. Après mon transfert au Bayern, ce serait le prochain rêve de toute une vie qui se réaliserait", a déclaré Bouna Sarr pour les médias officiels du club.

"Je pense que ce transfert m'aide, car chaque séance d'entraînement me rend plus fort et le club, dans son ensemble, est très concentré. J'ai été convoqué cet été mais je n'ai pas pu être là à cause d'une blessure. Je n'abandonnerai pas et travaillerai jour après jour pour", a-t-il ajouté.