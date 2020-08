Bournemouth a trouvé son nouvel entraîneur

Relégué en Championship, Bournemouth a décidé de se séparer de son entraîneur Eddie Howe il y a quelques jours.

Le club n'a pas mis longtemps à trouver son successeur, il s'agit de Jason Tindall, l'ancien adjoint d'Eddie Howe.

Jason Tindall est lié aux Cherries depuis plus de 18 ans, il a travaillé au club en tant que joueur et adjoint.

L'ancien défenseur central a signé un contrat de trois ans avec Bournemouth.

We're delighted to confirm Jason Tindall as our new manager #afcb