Bourreaux de Tottenham en Carabao Cup, ils doivent se séparer de quatre joueurs pour le COVID-19

La pandémie du COVID-19 fait mal à tous les niveaux, et particulièrement dans les divisions inférieures anglaises. Les clubs de League Two sont obligés de prendre des mesures drastiques pour assurer la pérennité du club.

C'est le cas de Cochester United, révélation de 2019 après avoir éliminé Tottenham en Carabao Cup alors que Mauricio Pochettino était encore à la tête des Spurs.

Plus de six mois plus tard, alors que l'équipe est sixième, Colchester United a annoncé le départ de quatre joueurs importants.

Le capitaine Luke Prosser, Frank Nouble, Ryan Jackson et Brandon Comley ne prolongera pas leur contrat avec le club, à cause de leur salaire élevé.

C'est la première mesure prise par une équipe par assurer sa survie à court terme.