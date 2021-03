Boyé : "Benzema est l'un des meilleurs attaquants du monde"

Elche se déplace ce samedi sur la pelouse du Real Madrid. Le joueur d'Elche Lucas Boyé, invité par le journal 'AS', a analysé cette rencontre.

Boyé, meilleur buteur des Franjiverdes avec six buts, n'hésite pas à prévenir son rival du jour quelques heures avant le début de la rencontre : "Nous arrivons bien. Nous venons de gagner contre un adversaire très difficile comme Séville. L'équipe est très heureuse d'avoir pu gagner. Nous avons confiance en nous".

"Le Real a la même base que toujours, avec des joueurs de classe mondiale. Ils peuvent faire la différence à tout moment. Nous devons jouer un match presque parfait et faire en sorte qu'ils ne réussissent pas. Je ne pense pas que le Real Madrid manque d'efficacité par rapport aux autres équipes", a-t-il déclaré à propos de son prochain rival.

Boyé a également révélé le nom du joueur madrilène qu'il admire le plus : "Benzema me rend fou. J'aime les attaquants, qui au-delà des buts, peuvent revenir en arrière et faire un jeu différent. C'est un attaquant que j'aime et que j'admire. Pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs attaquants du monde, même si c'est très subjectif. J'ai un faible pour lui, surtout quand il sort du rectangle", a ajouté l'Argentin à propos de l'attaquant français.