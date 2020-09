Brahim Diaz débloque son compteur avec Milan

Entré en cours de seconde période lors de la première journée de Serie A contre Bologne, Brahim Diaz était cette fois-ci titulaire pour affronter Crotone ce dimanche après-midi.

Et le joueur originaire de Malaga a profité de cette opportunité pour débloquer son compteur de buts sous les couleurs du Milan AC, en inscrivant le second but milanais de la rencontre.

De son pied gauche dans la surface de réparation et dos au but, l'ailier espagnol s'est retourné avant d'envoyer le ballon dans les filets de Crotone, pour offrir le but du 2-0 à Milan.