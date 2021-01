Braithwaite compte bien rester au Barça

Martin Braithwaite s'accroche bec et ongles à son poste au FC Barcelone. Bien qu'il soit contesté pratiquement depuis son arrivée, l'attaquant danois se voit blaugrana encore longtemps.

Dans une interview pour 'TV3', Braithwaite a complètement fermé la porte à son départ du Barça et a déclaré qu'il n'avait pas peur que le club cherche un autre numéro 9. Pour lui, la concurrence est une bonne chose.

"Il n'y a aucune chance que je parte à ce mercato d'hiver et pas non plus à la fin de la saison. L'année prochaine, je continuerai à me battre pour atteindre mes objectifs", a-t-il déclaré avec force sur son avenir.

Le Danois a poursuivi en évoquant le casting d'un autre attaquant : "J'aime que le club cherche d'autres joueurs sur le marché. C'est comme ça que ça doit être dans une équipe comme Barcelone, qui aspire à avoir les meilleurs joueurs du monde. Vous devez avoir une concurrence interne. Cela ne me fait pas peur, cela me motive".

Sur le plan personnel, voici les objectifs de Braithwaite : "L'année prochaine, je continuerai à me battre pour mes objectifs et cette saison, nous avons la possibilité de remporter de nombreux titres. C'est mon ambition et je ne pense à rien d'autre, c'est pourquoi je me lève chaque matin et je travaille si dur."

Enfin, l'attaquant blaugrana a évoqué l'importance du collectif : "On ne peut pas tout laisser entre les mains d'un petit groupe de joueurs, il faut les meilleurs pour que tout le monde reste motivé".