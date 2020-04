Braithwaite ne veut pas être le nouveau Boateng

Martin Braithwaite a réalisé son rêve le 21 févrirer dernier d'une manière très surprenante. L'attaquant danois est arrivé au FC Barcelone pour pallier l'absence d'Ousmane Dembélé, out plus de six mois.

Le Barça a déboursé la somme de 18 millions d'euros pour le joueur, qui a signé plusieurs saisons dans l'objectif de pouvoir fractionner le coût de l'opération, et pouvoir le revendre à un bon prix.

Mais l'état d'urgence a été décrété en Espagne et Braithwaite a été obligé de retourner à Madrid, avec sa famille. Le rêve est alors devenu un cauchemar pour l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux à cause de la pandémie de coronavirus.

Mais cet arrêt de la compétition a fait un heureux : Luis Suarez. L'Uruguayen, opéré et absent 4 mois, est sur le retour, ce qui pourrait compliquer la participation du Danois au retour de la compétition.

En 22 jours au Barça, Braithwaite a eu le temps de délivrer une passe décisive à Messi, sur le point d'être le héros au Bernabéu et jouer son premier match en tant que titulaire.

Martin Braithwaite, qui pourrait être prêté la saison prochaine, ne veut pas être le nouveau Kevin-Prince Boateng, dont le passage au Barça n'est pas resté dans les annales.