Braithwaite raconte comment il vit son confinement

Martin Braithwaite a participé à une discussion en direct sur la chaîne officielle Youtube du FC Barcelone et a expliqué que cela faisait plusieurs jours qu'il n'était pas sorti de chez lui, à Madrid.

"Être avec les gens que tu aimes, cela rend les choses plus faciles. Bien sur, j'aimerais aller m'entraîner mais je travaille beaucoup à la maison", a expliqué le joueur danois.

"Je me lève vers 8 heures, je prends mon petit-déjeuné et je lis ou je regarde des vidéos, et à 9h30 je commence mon entraînement. Jusqu'à midi, et je prends un petit apéritif et je reste avec ma famille. Vers 14 heures, nous mangeons. L'après-midi, nous faisons des activités ensemble", confie le joueur du Barça.

"Ma femme est enceinte donc dans un sens, tout est parfait. Il ne lui reste plus que quatre semaines avant d'accoucher et elle est ravie que je puisse être avec elle à Madrid", raconte l'international danois concernant sa situation familiale.

Il évoque aussi le fait de pouvoir passer du temps avec ses enfants : "Je joue avec les enfants dans le jardin, on regarde des films, nous nous amusons... Deux de mes fils jouent au football, le plus grand joue du piano et maintenant il a du temps pour le faire."