Braithwaite rÃ©vÃ¨le le secret de la bonne forme du BarÃ§a

Martin Braihwaite s'est arrêté aux micros de 'BT' pour évoquer son passage à Barcelone et comment l'équipe se sent après une série positive et après avoir accueilli le nouveau président.

"Nous avons un esprit d'équipe fantastique. Un vestiaire en conflit ne serait pas en mesure de faire des remontadas comme celle-ci. Nous sommes très unis et nous nous sentons bien en tant qu'équipe", a-t-il expliqué.

L'équipe de Ronald Koeman n'a plus perdu depuis sa lourde défaite contre le PSG en Ligue des champions, soit 5 matches, avec un match nul et 4 victoires.

En outre, Braithwaite a également été interrogé sur la façon dont il partage un vestiaire avec Leo Messi, qui a déclaré être une personne complètement "terrestre".

"Quand vous le rencontrez et que vous êtes proche de lui, vous pouvez voir qu'il est juste un gars du vestiaire. Il est calme, tranquille et normal. Il aime s'amuser et ne pense à jouer au football que parce qu'il aime le faire", a-t-il conclu.