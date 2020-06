Lettre de licenciement pour Balotelli

Mario Balotelli à Brescia, le club de la ville où il a grandi, c'est bientôt fini. Selon 'Sky Sport', les avocats de la formation italinne ont envoyé à l'attaquant une lettre de licenciement pour cause d'absences répétées.

Balotelli a été absent à plusieurs reprises depuis la reprise des entrainements début mai, selon différents médias transalpins.

"Mario s’entraîne à part parce que ses équipiers ont fait un travail qu'il n'a pas fait. Les entraînements (individuels, ndlr) étaient facultatifs, ok. Mais le groupe a pris une route et lui une autre. Sur Zoom, pendant la quarantaine, on ne l'a pas vu. Même s'il dit qu'il se sent bien, il n'est pas au niveau de ses équipiers", a indiqué de son côté l'entraîneur de Brescia Diego Lopez.

Ce dernier s'est en outre dit "déçu" de l'attitude de l'ancien marseillais.