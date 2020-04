Brescia ne veut pas reprendre la saison

Le coronavirus a obligé le football italien à s'arrêter il y a plus d'un mois maintenant et les joueurs des équipes de Serie A ne savent pas encore si le championnat reprendra ou non.

Brescia est l'un des clubs qui aimeraient que la fin de la saison ne se joue pas. Le club a clairement exprimé son opinion dans un communiqué officiel publié sur son site.

"La reprise du championnat est une hypothèse que le club aimerait bien éviter", a publié le club concernant une hypothétique reprise du championnat.

Les joueurs de l'équipe italienne ont accepté de baisser leurs salaires, comme l'a communiqué le club par la suite : "Ils ont tous accepté de manière très rapide."