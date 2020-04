Tite enthousiasmé par le potentiel de Bruno Guimaraes

"Je ne parle pas encore bien français mais j’apprends. Dans cette période, je m’entraîne avec les préparations de Paolo, avec tout ce qu’il nous a demandé de faire : abdominaux, flexions, je cours dans un espace restreint. En dehors de cela, je joue beaucoup aux jeux vidéo et puis j’apprends le français pour m’intégrer au plus vite", déclarait Bruno Guimaraes, le Brésilien, samedi dernier, contraint de respecter les mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus.

Si pour l'heure, le quotidien du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais n'est donc pas des plus simples, force est de constater que l'avenir du Brésilien pourrait s'annoncer radieux. Et pour cause, Tite, le sélectionneur de la Seleçao, voit très grand pour lui. Et il ne s'en est pas caché.

"Il nous manque un milieu relayeur. Un joueur comme Falcao autrefois. Ou comme De Bruyne aujourd’hui, capable de jouer tantôt plus bas pour venir aider Casemiro et faire repartir mieux le jeu, tantôt plus haut pour apporter davantage de liant, de créativité, de vitesse et de percussion. Bruno Guimaraes, qui vient de signer à Lyon et qui a été le meilleur joueur des U23 qualifiés pour les JO, possède un potentiel énorme et peut être ce joueur-là", a-t-il expliqué à 'France Football'. Prometteur.