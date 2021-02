Bandiougou Fadiga ne s'imagine pas revenir à Paris

Bandiougou Fadiga (20 ans) ne va pas terminer la saison avec le Paris Saint-Germain. Comme annoncé par Goal le 29 janvier dernier, le milieu a rejoint le Stade Brestois (L1) dans le cadre d'un prêt, assorti d'une option d'achat. Les deux clubs ont officialisé la transaction, lundi, à quelques heures du terme du mercato.

Comme pour Arnaud Kalimuendo avec le Racing Club de Lens, une clause insérée dans le contrat permettra au PSG de récupérer le joueur s’il le souhaite. Toutefois, le jeune joueur, désireux de progresser et de gagner en expérience, ne semble pas emballé à l'idée de retourner à Paris cet été, lui qui souhaite s'imposer à Brest.

"Je devais quitter ce confort parisien"

"Je veux continuer à grandir et Brest est le club idéal pour ça, a confié le titi parisien lors de sa présentation. Il me manque encore quelque chose en tant que footballeur et homme. Je devais quitter ce confort parisien où je côtoyais les joueurs les plus forts au monde tous les jours. C’était un rêve éveillé", a d'abord déclaré Bandiougou Fadiga lors de sa présentation officielle aux médias. Selon lui, il n'aurait pas accepté de rejoindre le Finistère si son prêt ne comprenait pas d'option d'achat.

"Je ne pense pas que j’aurais accepté le contrat s’il n’y avait pas eu cette option d’achat liée au prêt. Je viens pour connaître un groupe, un collectif, car au PSG, ce n’était pas la même, je savais que je ne jouerai pas le week-end. Là, c’est autre chose : je m’entraînerai pour gagner ma place", a ensuite promis le jeune joueur.

Formé à Paris et sous contrat jusqu'en 2022, Bandiougou Fadiga n'a foulé les terrains que 63 minutes au total cette saison. Pour rappel, le Stade Brestois, qui vise initialement à se maintenir, pointe actuellement à la 13ème place du classement en Ligue 1 avec 27 points au compteur. Un bilan honorable pour le promu.