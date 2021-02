Brest et Metz passent dans la douleur, Nice coule Nîmes

Après les cinq matches de 14h45, trois rencontres étaient programmées à 17h00 à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Et on a enfin assisté à une victoire à domicile ! Brest s'est défait, non sans mal, de Rodez. Dans l'autre rencontre entre une L2 et une L1, Metz s'est imposée à Amiens au bout du bout du temps additionnel. Enfin, dans le match opposant deux pensionnaires de l'élite, Nice a logiquement battu Nîmes.

Brest (L1) – Rodez (L2) : 2-1

Brest n'a pas eu la vie facile face à Rodez, quatorzième de Ligue 2. Les Bretons ont pris le match par le mauvais bout en concédant l'ouverture du score par Malaly Dembélé dès la seizième minute de jeu.

Les Bretons sont sortis de leur torpeur et ont vite renversé le score avec des buts de Mounié (34e) et Le Douaron (36e).

Nîmes (L1) – Nice (L1) : 1-3

Dernier de Ligue 1, Nîmes ne s'offrira pas de bouffée d'oxygène avec la Coupe de France. Les Crocodiles se sont logiquement inclinés face aux Aiglons sur le score de 3 buts à 1. Nice avait rapidement creusé l'écart avec un doublé de Rony Lopes (13e, 29e) avant que Duljevic ne réduise l'écart (37e).

En fin de match, Nice s'est mis définitivement à l'abri avec une réalisation de Pierre Lees-Melou (82e).

Amiens (L2) – Metz (L1) : 1-2

Tout comme Brest, Metz a souffert pour se défaire d'Amiens, actuellement neuvième du championnat de France de Ligue 2. Si le FC Metz a ouvert le score au bout de 40 secondes par Aaron Leya Iseka, après une erreur monumentale de la défense amiénoise, les Grenats ne sont jamais parvenus à se mettre à l'abri.

C'est fort logiquement qu'Amiens égalisait à la 53e par Alexis Blin. Et alors qu'on se dirigeait vers les tirs au but, Metz obtenait un penalty consécutif à une main dans la surface et Vagner Dias transformait la sentence (90+4e) permettant à Frédéric Antonetti de pousser un énorme ouf de soulagement !