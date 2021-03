Tout savoir sur Brest-PSG en Coupe de France

Entre Paris et la Coupe de France, l'histoire est belle et dure depuis plusieurs années. Aucun club n'a remporté plus de fois cette compétition que le PSG (13) qui s'apprête à jouer son 16e de finale à Brest ce samedi (21h10), sans Neymar dont le retour dans le groupe est espéré mercredi contre Barcelone. Moise Kean (Covid), Alessandro Florenzi et Juan Bernat ne feront pas le voyage non plus. En revanche, Mauricio Pochettino peut compter sur les retours de Marco Verratti et Angel Di Maria.

Suspendu à Bordeaux, Kylian Mbappé est également disponible. Il sera un atout de taille pour le PSG même s'il faudra surveiller la manière dont Pochettino va gérer son groupe samedi soir. Car cinq jours plus tard, Paris a un match capital à disputer face au Barça, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Et on se souvient que lors du tour précédent en Coupe de France, sur le terrain de Caen, l'escouade francilienne avait perdu Neymar sur blessure.

L'entraîneur parisien voudra s'éviter une telle mésaventure cette fois-ci, même s'il a surtout parlé de "faute à pas de chance" après la sortie du Brésilien. "On doit donner de la valeur au match de demain, il a de l'importance. On sait que ce sera un match difficile. Brest fera en sorte de nous compliquer la tâche et nous ne penserons qu'à cela au moment de faire l'équipe", a d'ailleurs prévenu Pochettino en conférence de presse. Mais, vu le contexte, il apparaît complexe évidemment de ne pas lier ce match à celui du Barça la semaine prochaine.

Match Brest-PSG

Date : Samedi 6 mars 2021

Coup d'envoi : 21h10 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ? Le match Brest-PSG est diffusé par les chaînes Eurosport 2 et France 2.